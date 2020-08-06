***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:07
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865701
BIST
16:251.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -39,89
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:257,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,2328
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2964
En Düşük
7,0287
16:258,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 0,2643
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:25481,61
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 19,83
|Açılış
|: 481,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.836.380
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.128.149
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.296.257
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.393.872
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.055.280
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.813.956
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.152.432
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.142.044
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.920.288.657
|% -6,22
|
|GARAN
|6,61
|1.195.388.951
|% -2,51
|
|SISE
|5,92
|973.228.029
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,78
|940.214.401
|% -4,78
|
|ASELS
|15,90
|865.680.675
|% -5,58
|
|EKGYO
|1,96
|1.920.288.657
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|544.728.112
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|444.621.194
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,78
|940.214.401
|% -4,78
|
|TRKCM
|3,79
|745.936.068
|% -4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5372
|9,5851
|% 3,52
|
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 3,08
|
|Riyal
|1,9322
|1,9419
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|