***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 15:46
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874146
BIST
15:321.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:327,4973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:328,8348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8360
En Düşük
8,7995
15:32465,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 465,44
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ALCAR
|93,50
|21.312.546
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.900
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|21.541.056
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,16
|653.437.110
|% 9,98
|
|AFYON
|4,25
|600.851.808
|% 5,72
|
|ODAS
|2,60
|452.295.096
|% 4,00
|
|GSRAY
|4,78
|448.749.055
|% 9,89
|
|THYAO
|10,85
|384.801.930
|% 0,65
|
|ODAS
|2,60
|452.295.096
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,79
|308.315.527
|% -1,10
|
|AFYON
|4,25
|600.851.808
|% 5,72
|
|ADESE
|2,21
|258.525.616
|% 6,76
|
|VKGYO
|3,62
|367.970.302
|% 8,06
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4946
|7,4973
|% 0,20
|
|Euro
|8,8306
|8,8348
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6582
|9,7067
|% -0,29
|
|Frank
|8,1314
|8,1804
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 0,16
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,23
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|13,82
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|6,68
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|0,41
|
Seans Raporu
15:32
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15:44DESPC
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15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TCELL, KOZAA
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15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 49 artarak (% 0.55 ) 1, 006
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, EMNIS, YONGA, TKURU, ARTI, MMCAS, MERIT, UZERB, COSMO, SUMAS