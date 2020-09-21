***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 10:19
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875857
BIST
13:271.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,52
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:277,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:278,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:27471,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,99
|Açılış
|: 471,94
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:27
|EGPRO
|21,34
|7.096.738
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|BRMEN
|2,60
|10.341.065
|% -4,76
|
|NUGYO
|7,29
|9.333.326
|% -4,71
|
|SISE
|6,48
|722.388.125
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,27
|612.891.738
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|273.988.218
|% -1,35
|
|PETKM
|4,36
|256.797.101
|% -0,91
|
|RTALB
|52,95
|232.031.494
|% 4,23
|
|KRDMD
|3,27
|612.891.738
|% 0,93
|
|SISE
|6,48
|722.388.125
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,76
|143.217.795
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|174.926.941
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,55
|91.705.933
|% 1,31
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6030
|7,6049
|% 0,65
|
|Euro
|8,9602
|8,9643
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7443
|9,7932
|% 0,15
|
|Frank
|8,2785
|8,3284
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0205
|2,0307
|% 0,61
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-19,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-22,00
|
|Tam
|3.120
|3.198
|-18,81
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|-9,09
|
|Çeyrek
|756
|773
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,76
|