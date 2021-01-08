***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 10:30
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898073
BIST
12:011.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:017,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:019,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0404
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:01449,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,41
|Açılış
|: 449,62
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler11:57
|YESIL
|151,80
|90.511.094
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|49.784.011
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.189.729
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|455,50
|245.181.381
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,53
|1.141.308.705
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|868.566.314
|% 1,08
|
|THYAO
|12,89
|830.742.816
|% 1,66
|
|OTKAR
|418,50
|650.283.099
|% -2,88
|
|PETKM
|5,29
|520.740.693
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,53
|1.141.308.705
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|868.566.314
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,56
|154.774.526
|% 0,65
|
|PETKM
|5,29
|520.740.693
|% 0,76
|
|TSKB
|1,86
|175.144.946
|% 0,00
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3991
|7,4021
|% 0,73
|
|Euro
|9,0499
|9,0589
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0219
|10,0721
|% 0,88
|
|Frank
|8,3128
|8,3629
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9670
|1,9768
|% 0,76
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-24,38
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|0,46
|