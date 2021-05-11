***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2021 12:48
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936145
BIST
14:091.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,64
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:098,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:0910,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0753
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:09490,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,45
|Açılış
|: 490,94
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:07
|CEMAS
|1,32
|158.624.229
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.339.722
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,65
|20.168.292
|% 9,22
|
|INVEO
|143,00
|119.243.485
|% 8,33
|
|SONME
|30,76
|2.453.078
|% 7,55
|
|VAKFN
|12,60
|102.060.206
|% -9,94
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|JANTS
|71,65
|187.846.994
|% -6,83
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|ADESE
|1,81
|42.929.088
|% -6,22
|
|KRDMD
|8,76
|857.444.154
|% 0,57
|
|KOZAL
|130,10
|786.881.161
|% 1,25
|
|PETKM
|6,73
|700.316.124
|% 1,82
|
|THYAO
|13,34
|694.916.938
|% -0,22
|
|GARAN
|7,68
|552.869.565
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.624.229
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,87
|214.499.239
|% -2,60
|
|PETKM
|6,73
|700.316.124
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,76
|857.444.154
|% 0,57
|
|GARAN
|7,68
|552.869.565
|% -1,92
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2856
|8,2899
|% 0,21
|
|Euro
|10,0836
|10,1128
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6832
|11,7418
|% 0,31
|
|Frank
|9,1593
|9,2144
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2053
|2,2164
|% 0,24
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,54
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,61
|