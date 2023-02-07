***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:59
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110488
BIST
14:084.623
En Yüksek
|Değişim
|: -6,23%
|| -307,36
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0818,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0820,1640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0452
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:081.132,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.132,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:08
|KONYA
|2.964,50
|92.735.871
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|AFYON
|7,84
|117.781.402
|% 9,96
|
|OYAKC
|24,76
|1.057.096.347
|% 9,27
|
|NUHCM
|113,10
|44.736.861
|% 9,06
|
|YEOTK
|54,00
|61.431.689
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|210.335.196
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.501.805
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.124.736
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.181.081
|% -10,00
|
|THYAO
|129,70
|2.661.493.911
|% -7,29
|
|ASELS
|53,35
|2.260.209.552
|% -9,27
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|KOZAL
|507,70
|1.427.293.712
|% -3,02
|
|TUPRS
|535,40
|1.411.945.826
|% -7,51
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,83
|493.025.015
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,31
|547.211.419
|% -6,42
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,16
|778.234.115
|% -6,42
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8325
|% 0,03
|
|Euro
|20,1581
|20,1640
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,5131
|22,6260
|% -0,23
|
|Frank
|20,2471
|20,3690
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.776
|-1,00
|
|Tam
|7.705
|7.753
|-35,00
|
|Yarım
|3.764
|3.794
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,82
|
Seans Raporu
14:08
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