***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:18
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114001
BIST
12:285.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 69,20
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.970
12:2818,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:2820,1851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0269
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:281.114,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.114,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:25
|OYAKC
|30,14
|202.426.741
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|6.718.778
|% 9,99
|
|UMPAS
|4,42
|141.816
|% 9,95
|
|BASCM
|5,87
|505.888
|% 9,93
|
|BRKO
|5,65
|1.439.908
|% 9,92
|
|MACKO
|59,35
|371.786.880
|% -9,94
|
|HATEK
|8,46
|21.480.415
|% -9,52
|
|RAYSG
|14,24
|2.923.139
|% -9,41
|
|KRONT
|70,30
|23.703.501
|% -9,11
|
|AGESA
|26,82
|45.298.979
|% -8,59
|
|THYAO
|142,60
|5.107.822.800
|% 1,93
|
|EREGL
|42,94
|3.753.802.279
|% 3,92
|
|TUPRS
|630,90
|2.801.884.385
|% 9,74
|
|KRDMD
|19,23
|2.300.958.986
|% 9,95
|
|SISE
|44,70
|2.202.463.030
|% 4,68
|
|KRDMD
|19,23
|2.300.958.986
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,44
|1.789.071.465
|% 1,67
|
|YKBNK
|9,28
|954.805.386
|% 3,80
|
|EKGYO
|7,43
|751.403.961
|% 3,19
|
|EREGL
|42,94
|3.753.802.279
|% 3,92
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8470
|18,8508
|% 0,01
|
|Euro
|20,1773
|20,1862
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,6658
|22,7795
|% 0,26
|
|Frank
|20,3502
|20,4728
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0112
|5,0363
|% 0,04
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|0,78
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|31,00
|
|Tam
|7.585
|7.635
|0,00
|
|Yarım
|3.706
|3.736
|0,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,02
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|