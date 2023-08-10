***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:18
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183681
BIST
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17:177.594
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -6,60
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1727,0497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0596
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0497
En Düşük
26,4619
17:1729,8686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2366
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:171.666,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.666,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TRCAS
|18,70
|308.328.436
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.598.619
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.599.146
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.036.391
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.152.139.478
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.252.474
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.784.284.047
|% -9,97
|
|THYAO
|264,00
|12.924.746.991
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,24
|11.573.806.122
|% 1,25
|
|ISCTR
|17,96
|11.264.029.901
|% 1,87
|
|AKBNK
|32,00
|10.144.927.281
|% 3,36
|
|ASTOR
|119,30
|6.989.548.479
|% 1,88
|
|YKBNK
|16,24
|11.573.806.122
|% 1,25
|
|SKBNK
|3,76
|2.319.246.153
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,96
|11.264.029.901
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,69
|2.852.227.593
|% -4,08
|
|AKBNK
|32,00
|10.144.927.281
|% 3,36
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0319
|27,0419
|% 0,19
|
|Euro
|29,8150
|29,8597
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,4102
|34,5827
|% 0,49
|
|Frank
|30,8407
|31,0265
|% 0,58
|
|Riyal
|7,1849
|7,2209
|% 0,13
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,36
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.109
|11.201
|-14,00
|
|Yarım
|5.563
|5.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|0,12
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|