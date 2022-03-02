***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.03.2022 11:36
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SUN BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim firması olarak Denetim komitesinin önerdiği Sun Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006424
BIST
11:371.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.987
En Düşük
1.962
11:3714,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1750
|Açılış
|: 14,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:3715,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1601
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:37873,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,86
|Açılış
|: 873,84
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ISGYO
|6,59
|171.457.730
|% 8,93
|
|PAPIL
|20,52
|9.960.565
|% 8,86
|
|ACSEL
|25,98
|9.653.440
|% 8,61
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|SANEL
|9,70
|2.450.267
|% 7,42
|
|KARYE
|15,56
|31.352.985
|% -9,95
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,64
|30.887.566
|% -6,04
|
|KRDMD
|12,52
|1.686.246.564
|% 2,12
|
|EREGL
|33,62
|1.033.690.088
|% 1,33
|
|THYAO
|25,18
|1.024.645.696
|% -0,32
|
|ASELS
|23,66
|740.209.067
|% -1,42
|
|TUPRS
|198,40
|517.344.566
|% 2,74
|
|KRDMD
|12,52
|1.686.246.564
|% 2,12
|
|YKBNK
|3,65
|258.412.624
|% 0,55
|
|THYAO
|25,18
|1.024.645.696
|% -0,32
|
|PETKM
|7,76
|276.458.499
|% 0,13
|
|GARAN
|11,63
|397.628.119
|% 0,09
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0547
|14,0706
|% 1,26
|
|Euro
|15,6054
|15,6669
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,6274
|18,7209
|% 0,93
|
|Frank
|15,2213
|15,3130
|% 1,02
|
|Riyal
|3,7335
|3,7522
|% 1,15
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-10,39
|
|Altın Gr.
|875
|875
|6,41
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,22
|