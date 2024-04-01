***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024 - 31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.03.2024Tescil Tarihi01.04.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.04.2024-11055Açıklamalar28.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 01.04.2024 tarih 11055 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265033BIST