***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182Transferler57.710.620 -57.710.620Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.193 673.519 16.938.376 17.540.702 17.540.702Dönem Karı (Zararı)16.938.376 16.938.376 16.938.376Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-71.193 673.519 602.326 602.326Dönem Sonu Bakiyeler17 11.100.000 116.469 25.325.207 -313.166 9.181.447 87.831 171.583.720 16.938.376 234.019.884 234.019.884Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443Transferler5.161.500 73.577.361 -78.738.861Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-91.594 919.707 24.819.902 25.648.015 25.648.015Dönem Karı (Zararı)24.819.902 24.819.902 24.819.902Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-91.594 919.707 828.113 828.113Kar Payları-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000Dönem Sonu Bakiyeler17 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.447.996 -761.385 19.626.938 90.939 164.397.090 24.819.902 245.829.458 245.829.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.640.043 25.920.425Dönem Karı (Zararı)24.819.902 16.938.376Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.180.695 7.512.987Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-12 2.896.744 2.223.036Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -304.900 16.556Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -304.900 16.556Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.377.574 3.308.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 3.318.362 3.308.378Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 59.212 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler208.845 -1.195.391Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler208.845 -1.195.391Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 674.021 531.538İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 674.021 531.538Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -671.589 2.628.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.709.048 10.340.777Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -30.826.891 -8.106.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -15.633.485 -3.962.959İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -15.193.406 -4.143.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.183.714 -6.356.145İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.183.714 -6.356.145Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -1.527.325 -7.702.580Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)232.999 -3.393.558Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 18.131.640 24.642.315İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 41.357 98.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 18.090.283 24.543.451Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 53.635.378 9.675.511İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 44.312.180 14.977İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 9.323.198 9.660.534Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.606.619 2.048.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-359.658 -466.964Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-359.658 -466.964Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları67.709.645 34.792.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -69.602 -811.397Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -8.060.318YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.854.615 16.203.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12 -7.854.615 -2.261.013Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12 -7.854.615 -2.261.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 18.464.090FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.743.794 -5.090.116Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 1.299.839 0Kredilerden Nakit Girişleri1.299.839Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.597.240Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.597.240Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 337.123Ödenen Temettüler-52.170.000Ödenen Faiz24 -469.689 -111.276Alınan Faiz23 596.056 281.277YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.041.634 37.033.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.041.634 37.033.386DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.557.161 9.466.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.598.795 46.499.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.598.795 67.557.161Ticari Alacaklar6-7 125.949.279 95.325.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.194.904 19.985.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 90.754.375 75.340.278Diğer Alacaklar15.678.875 10.495.161İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.678.875 10.495.161Stoklar8 83.174.290 81.646.965Peşin Ödenmiş Giderler1.309.646 1.667.186İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.309.646 1.667.186Diğer Dönen Varlıklar1.595.480 2.021.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.595.480 2.021.602ARA TOPLAM304.306.365 258.713.971TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR304.306.365 258.713.971DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar34.711 31.391İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.711 31.391Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 19.181.264 19.837.408Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 4.400.000 4.400.000Maddi Duran Varlıklar10 118.423.889 112.798.596Kullanım Hakkı Varlıkları11 173.062 227.241Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 719.062 667.272Diğer Haklar12 719.062 667.272Peşin Ödenmiş Giderler8.162.851 8.038.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.162.851 8.038.297TOPLAM DURAN VARLIKLAR151.094.839 146.000.205TOPLAM VARLIKLAR455.401.204 404.714.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 48.114.391 46.808.459İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 48.114.391 46.808.459Banka Kredileri13 47.928.145 46.575.173Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 186.246 233.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 6.666.667 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 6.666.667 5.000.000Banka Kredileri13 6.666.667 5.000.000Ticari Borçlar6-7 67.427.738 49.468.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 79.282 38.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 67.348.456 49.430.126Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.657.559 3.906.053Diğer Borçlar6 44.402.016 89.836İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 44.402.016 89.836Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.738.439 3.125.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.738.439 3.125.827Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 1.724.500 1.282.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.332.693 949.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 391.807 332.595Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.683.966 1.118.266İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.683.966 1.118.266ARA TOPLAM188.415.276 110.799.505TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER188.415.276 110.799.505UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 3.340.385 5.013.867İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 3.340.385 5.013.867Banka Kredileri13 3.333.333 5.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 7.052 13.867Uzun Vadeli Karşılıklar16 9.515.320 7.805.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 9.515.320 7.805.536Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 8.300.765 8.743.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.156.470 21.563.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER209.571.746 132.362.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar245.829.458 272.351.443Ödenmiş Sermaye17 11.100.000 11.100.000Sermaye Düzeltme Farkları17 116.469 116.469Geri Alınmış Paylar (-)17 -3.008.491 -3.008.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 28.686.611 27.858.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 28.686.611 27.858.498Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29.447.996 29.539.590Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-761.385 -1.681.092Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 19.626.938 14.465.438Yasal Yedekler19.626.938 14.465.438Diğer Yedekler17 90.939 90.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 164.397.090 142.989.729Net Dönem Karı veya Zararı17 24.819.902 78.738.861TOPLAM ÖZKAYNAKLAR245.829.458 272.351.443TOPLAM KAYNAKLAR455.401.204 404.714.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 146.086.429 123.019.219Satışların Maliyeti18 -113.913.669 -93.620.953TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.172.760 29.398.266BRÜT KAR (ZARAR)32.172.760 29.398.266Genel Yönetim Giderleri20 -3.772.196 -3.831.334Pazarlama Giderleri20 -9.575.564 -6.426.904Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -454.734 -324.131Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 17.384.867 6.468.961Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -11.016.363 -4.831.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.738.770 20.453.378Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 596.056 361.673Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -674.021 -531.538FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.660.805 20.283.513Finansman Gelirleri24 4.619.867 2.374.585Finansman Giderleri24 -5.132.359 -3.090.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.148.313 19.567.246Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri671.589 -2.628.870Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -5.614.224Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 671.589 2.985.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.819.902 16.938.376DÖNEM KARI (ZARARI)24.819.902 16.938.376Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.819.902 16.938.376Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 2,23600000 1,52600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar810.235 592.234Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-117.428 -91.273Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.156.192 850.548Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-228.529 -167.041Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -228.529 -167.041Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)810.235 592.234TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.630.137 17.530.610Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.630.137 17.530.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843766BIST