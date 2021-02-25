***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 18:17
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
5.283.991 52.426.629 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.143.190 -694.407 78.738.861 82.187.644 82.187.644
Dönem Karı (Zararı)
78.738.861 78.738.861 78.738.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.143.190 -694.407 3.448.783 3.448.783
Kar Payları
-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.008.491 -3.008.491 -3.008.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.108 3.108 3.108
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
757.425 -43.105 80.572 794.892 794.892
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
757.425 -43.105 80.572 794.892 794.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.100.000 116.469 -3.008.491 30.297.015 -1.724.197 14.465.438 90.939 143.070.301 78.738.861 273.146.335 273.146.335
Transferler
2.153.009 76.585.852 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.770 -720.342 150.492.336 149.396.224 149.396.224
Dönem Karı (Zararı)
150.492.336 150.492.336 150.492.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.770 -720.342 -1.096.112 -1.096.112
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.008.491 3.008.491 3.008.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.952 498.952 498.952
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.026.395 88.990.194
Dönem Karı (Zararı)
150.492.336 78.738.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
150.492.336 78.738.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.471.817 14.922.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 12.631.659 8.852.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 -1.556.538 5.042.659
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.300.581 6.509.431
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -255.957 -1.466.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.419.965 2.160.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.017.952 2.080.819
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 402.013 79.185
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-27 -357.118 -397.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.000 -400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.000 -400.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 955.370 134.643
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 955.370 134.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 10.499.665 -190.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -21.186 -279.060
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -21.186 -279.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.689.336 182.366
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -59.074.731 -1.445.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.377.067 13.474.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -39.697.664 -14.920.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.801.287 -4.485.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.801.287 -4.485.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -11.585.410 1.656.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
325.094 -6.496.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 34.577.626 7.394.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -25.591 -13.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 34.603.217 7.408.515
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 4.946.505 2.448.266
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -49.343