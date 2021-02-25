***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182Transferler5.283.991 52.426.629 -57.710.620Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.143.190 -694.407 78.738.861 82.187.644 82.187.644Dönem Karı (Zararı)78.738.861 78.738.861 78.738.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.143.190 -694.407 3.448.783 3.448.783Kar Payları-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.008.491 -3.008.491 -3.008.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.108 3.108 3.108Dönem Sonu Bakiyeler20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler757.425 -43.105 80.572 794.892 794.892Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler757.425 -43.105 80.572 794.892 794.892Düzeltmelerden Sonraki Tutar11.100.000 116.469 -3.008.491 30.297.015 -1.724.197 14.465.438 90.939 143.070.301 78.738.861 273.146.335 273.146.335Transferler2.153.009 76.585.852 -78.738.861Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-375.770 -720.342 150.492.336 149.396.224 149.396.224Dönem Karı (Zararı)150.492.336 150.492.336 150.492.336Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-375.770 -720.342 -1.096.112 -1.096.112Kar Payları-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.008.491 3.008.491 3.008.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.952 498.952 498.952Dönem Sonu Bakiyeler20 11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.026.395 88.990.194Dönem Karı (Zararı)150.492.336 78.738.861Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)150.492.336 78.738.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.471.817 14.922.286Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 12.631.659 8.852.097Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-9 -1.556.538 5.042.659Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.300.581 6.509.431Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -255.957 -1.466.772Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.419.965 2.160.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 4.017.952 2.080.819Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 402.013 79.185Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25-27 -357.118 -397.333Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.100.000 -400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.100.000 -400.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 955.370 134.643İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 955.370 134.643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 10.499.665 -190.724Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -21.186 -279.060Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -21.186 -279.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.689.336 182.366Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -59.074.731 -1.445.796İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -19.377.067 13.474.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -39.697.664 -14.920.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.801.287 -4.485.771İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.801.287 -4.485.771Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -11.585.410 1.656.212Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)325.094 -6.496.360Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 34.577.626 7.394.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -25.591 -13.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 34.603.217 7.408.515Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 4.946.505 2.448.266İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -49.343