***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe EFELERAdres UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:58-59/1 EFELER AYDINGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması4 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,6 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRI VE BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2022 yılına ait Olağan Genel Kurul 29.03.2023 tarihinde ve saat 11:30 Çarşamba günü UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:58-59/1 EFELER AYDIN adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119587BIST