***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 06.03.2024Genel Kurul Tarihi 28.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe EFELERAdres UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:59-58/1 EFELER AYDINGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,4 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,7 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 genel kurul bilgilendirme gündem vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 genel kurul çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ,aşağıdaki karar alınmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2024 perşembe günü saat 11.00'de Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Caddesi No:59-58/1 Efeler - AYDIN adresinde yapılmasına, Genel Kurul için Bakanlık temsilcisinin istenmesine, gazete ilanının ve ortaklara çağrının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255809BIST