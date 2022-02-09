***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGüzelhisar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi09/02/2022Açıklamalar09.02.2022 tarihinde 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi Güzelhisar Vergi Dairesine tahakkuk ettirilmiştir.SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş beyanname eki gelir tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000573BIST