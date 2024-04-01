***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun aldığı İç yönerge kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265031BIST