***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı genel kurul sonucu kar dağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni YOKTUR.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 Peşin 4,7000000 470 15 3,9950000 399,5B Grubu, JANTS, TREJANT00011 Peşin 4,7000000 470 15 3,9950000 399,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 02.04.2020 02.04.2020 06.04.2020 03.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 0 0B Grubu, JANTS, TREJANT00011 0 0Ek AçıklamalarKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU EKTEDİR.KAR PAYI DAĞITIMINA 02.04.2020 TARİHİNDE BAŞLANACAKTIR.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 KAR DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUJANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.100.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.220.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 78.548.137 88.466.9144. Vergiler ( - ) 190.724 1.595.828,695. Net Dönem Kârı 78.738.861 86.871.085,316. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 78.738.861 86.871.085,31Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 78.738.861 86.871.085,319. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 67.900 67.90010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 78.806.761 86.938.985,3111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 555.000 555.000* Nakit 555.000 555.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 51.615.000 51.615.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.161.500 5.161.50017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 21.407.361 29.539.585,3120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 4.434.450 0 5,63 3,995 399,5B Grubu 39.910.050 0 50,64 3,995 399,5TOPLAM 44.344.500 0 56,27 3,995 399,5Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 78.738.861 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir. Önerilen Kar Dağıtım Tablosunun KAP'da açıklanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir.Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, a. 555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü, b. 51.615.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü, c. 5.161.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe, d. 21.407.361 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması, e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 02.04.2020 tarihinde dağıtılmasına başlanması, f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 4,70 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 3,9950 TL net nakit temettü ödenmesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831717BIST