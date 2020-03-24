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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2020 10:27
GÜNCEL HABERLER




Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Şirketimiz tarafından Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği tüm önlemler titizlikle alınmıştır. Kamunun tüm yönlendirmelerini dikkatle takip ediyor ve tüm uyarıları dikkate alıyor ve gereğini yapıyoruz. Önleyici tedbirler serviste yemekhanede çalışma alanlarında özenle alınmıştır. Ofis çalışanlarının uzaktan çalışma hazırlıkları tamamlanmıştır, nöbetleşe çalışma durumu gerekli olduğunda uygulanabilecektir. Şirketimizin dışarıyla yüz yüze görüşmeleri iptal edilmiştir. İlişkiler uzaktan görüşme ile gerçekleşmektedir.
İş akışımızda İtalya bölgesinden ve yurt içinden küçük çapta ertelemeler mevcuttur. Sipariş iptalleri yoktur.
Toplam siparişlerimizde ve sevkiyatlarımızda önemli ölçekte bir iptal veya erteleme bulunmamaktadır.
Faaliyetlerimiz normal seyrinde devam etmekte herhangi bir ara verme veya durdurma planlanmamaktadır.
Önemli bir gelişme iş akışımızda ortaya çıkarsa kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Şirketimizin daha önce pay geri alımı ile ilgili açıklama yapmıştır, bu süreç devam etmekte ve izlenmektedir, henüz tamamlanmamıştır.
            
Küresel salgınla ülkemizde ve dünya da en kısa sürede atlatılacağına inancımız tamdır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831642


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