***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin artan elektrik giderlerini güneş enerjisinden yararlanarak karşılamak için ilave 2,6 MW lisansız Güneş Enerjisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırım ve önceki yapılan 1 MW ile yakında devreye alınacak 2,8 MW ile toplam 6,4 MW Güneş Enerjisi gücüne ulaşılacaktır. Artmakta olan elektrik giderimizin yaklaşık %30'luk kısmı bu yatırımlardan karşılanarak elektrik maliyetinin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu yatırım KON-TEK Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. Tic. A.Ş.'ne 1.628.069 USD karşılığında yaptırılacak olup, 2023 yılı 1. yarısında tamamlanarak devreye alınması planlanmıştır. Güneş Enerjisi panelleri Aydın Umurlu ve Ortaklar' daki mevcut bina çatılarına yapılacak olup 4.bölge teşviklerinden yararlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035302BIST