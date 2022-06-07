***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 15:21
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin artan elektrik giderlerini güneş enerjisinden yararlanarak karşılamak için ilave 2,6 MW lisansız Güneş Enerjisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırım ve önceki yapılan 1 MW ile yakında devreye alınacak 2,8 MW ile toplam 6,4 MW Güneş Enerjisi gücüne ulaşılacaktır. Artmakta olan elektrik giderimizin yaklaşık %30'luk kısmı bu yatırımlardan karşılanarak elektrik maliyetinin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu yatırım KON-TEK Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. Tic. A.Ş.'ne 1.628.069 USD karşılığında yaptırılacak olup, 2023 yılı 1. yarısında tamamlanarak devreye alınması planlanmıştır. Güneş Enerjisi panelleri Aydın Umurlu ve Ortaklar' daki mevcut bina çatılarına yapılacak olup 4.bölge teşviklerinden yararlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035302
BIST
16:372.629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -19,20
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:3717,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3891
|Açılış
|: 17,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:3718,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,5165
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:371.019,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 21,40
|Açılış
|: 1.019,23
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ACSEL
|55,25
|19.170.333
|% 9,73
|
|EMKEL
|2,61
|26.482.997
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,46
|428.267.762
|% 9,03
|
|TUKAS
|12,88
|226.316.143
|% 7,60
|
|MAGEN
|13,17
|85.518.063
|% 7,16
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|90.467.166
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,33
|103.691.514
|% -8,16
|
|OYYAT
|78,45
|77.511.192
|% -7,71
|
|TETMT
|244,90
|27.206.221
|% -6,85
|
|THYAO
|48,26
|5.308.643.459
|% -0,41
|
|SISE
|22,64
|3.230.204.262
|% -1,91
|
|SASA
|44,58
|2.191.920.462
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,20
|1.848.310.773
|% 0,53
|
|SAHOL
|20,58
|1.740.492.922
|% -2,83
|
|SEGYO
|1,26
|379.222.457
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,83
|782.162.278
|% -0,35
|
|TSKB
|2,36
|553.771.548
|% -2,07
|
|DOHOL
|4,13
|861.035.362
|% -2,82
|
|YKBNK
|4,77
|819.977.153
|% -2,25
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1149
|17,1206
|% 2,19
|
|Euro
|18,4205
|18,4611
|% 2,71
|
|Sterlin
|21,4042
|21,5115
|% 1,79
|
|Frank
|17,4793
|17,5846
|% 1,88
|
|Riyal
|4,5504
|4,5733
|% 2,19
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,64
|
|Cumhuriyet
|6.835
|6.938
|186,00
|
|Tam
|6.798
|6.969
|184,72
|
|Yarım
|3.286
|3.371
|89,36
|
|Çeyrek
|1.648
|1.686
|44,68
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,20
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50RYGYO
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 688, 797 adet işlem
-
16:49MNDRS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 453, 757 adet işlem
-
16:48TOASO
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 68.40 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 228, 777 adet işlem
-
16:47RYSAS
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 022, 387 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 85 kaybederek (% -0.96 ) 2, 356