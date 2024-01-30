***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin elektrik giderlerinin güneş enerjisinden yararlanarak karşılanması ve karbon ayak izinin azaltılması amacıyla ilave 10 MW lisansız Güneş Enerjisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.Tamamlanan 5 MW ve Ortaklar mevcut fabrika binası üzerine yapılacak olan 1,2 MW ile toplamda 16,2 MW Güneş Enerjisi gücüne ulaşılacaktır.Elektrik giderimizin yaklaşık %50'lik kısmı bu yatırımlardan karşılanarak elektrik maliyetinin azalmasına yardımcı olacaktır.Konya ili Yunak ilçesindeki arazi üzerine yapılacak olan bu yatırımın ilk 5 MW ‘si 2024 yılı 4.çeyreğinde, ikinci 5 MW'si 2025 yılı 2.çeyreğinde devreye alınması planlanmıştır. Yapılacak olan yatırım 4.bölge teşviklerinden yararlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243814BIST