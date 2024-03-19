***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.03.2024 15:09
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN SPK BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 88.245.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 700.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 8.824.500 61.175.500,000 693,24607 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 Nâma
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 79.420.500 550.579.500,000 693,24607 B Grubu B Grubu, JANTS, TREJANT00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 88.245.000 611.755.000,000 693,24607
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 611.755.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 19.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 611.755.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SERMAYE TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260187
BIST