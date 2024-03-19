***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN SPK BAŞVURUSUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.03.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Mevcut Sermaye (TL) 88.245.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 700.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 8.824.500 61.175.500,000 693,24607 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029 NâmaB Grubu, JANTS, TREJANT00011 79.420.500 550.579.500,000 693,24607 B Grubu B Grubu, JANTS, TREJANT00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 88.245.000 611.755.000,000 693,24607İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 611.755.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.03.2024SPK Başvuru Tarihi 19.03.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 611.755.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SERMAYE TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260187BIST