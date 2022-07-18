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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2022 19:08
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERCAN ÇERÇİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-MURAHHAS ÜYE İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ
ÇAĞLAYAN SEVEN GENEL MÜDÜR Endüstri Mühendisi GENEL MÜDÜR VEKİLİ YOKTUR
MÜJDAT ÖZBEK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ YOKTUR
TAMER ÇERÇİOĞLU PAZARLAMA SATIŞ DİREKTÖRÜ Yönetici PAZARLAMA SATIŞ MÜDÜRÜ YOKTUR
MUAMMER ATCETER TASARIM MERKEZİ DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi - YOKTUR
ATA CANER ÇERÇİOĞLU GENEL KOORDİNATÖR Ekonomist PAZARLAMA SATIŞ YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045976


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GLRYH 3,85 104.485.863 % 10,00  
POLTK 678,80 10.986.511 % 10,00  
EUKYO 3,52 2.645.537 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.737.925 % 9,99  
TURGG 208,20 19.893.179 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5453 17,5512 % 0,68  
Euro 17,9449 17,9755 % 1,48  
Sterlin 20,9581 21,0632 % 0,73  
Frank 18,0168 18,1253 % 1,26  
Riyal 4,6542 4,6775 % 0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 0,88  
Altın Gr. 965 965 5,08  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.526 6.617 -7,00  
Yarım 3.180 3.235 2,00  
Çeyrek 1.595 1.617 1,00  
Gümüş.Ons 18,73 18,77 0,05  
Gümüş Gr. 10,57 10,58 0,08  
B. Petrol 107 107 1,02  
Seans Raporu 18:05
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