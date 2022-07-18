***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2022 19:08
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERCAN ÇERÇİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-MURAHHAS ÜYE İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE ÜYELİĞİ
ÇAĞLAYAN SEVEN GENEL MÜDÜR Endüstri Mühendisi GENEL MÜDÜR VEKİLİ YOKTUR
MÜJDAT ÖZBEK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ YOKTUR
TAMER ÇERÇİOĞLU PAZARLAMA SATIŞ DİREKTÖRÜ Yönetici PAZARLAMA SATIŞ MÜDÜRÜ YOKTUR
MUAMMER ATCETER TASARIM MERKEZİ DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi - YOKTUR
ATA CANER ÇERÇİOĞLU GENEL KOORDİNATÖR Ekonomist PAZARLAMA SATIŞ YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045976
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1189
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2611
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05964,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,19
|Açılış
|: 964,74
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5453
|17,5512
|% 0,68
|
|Euro
|17,9449
|17,9755
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,9581
|21,0632
|% 0,73
|
|Frank
|18,0168
|18,1253
|% 1,26
|
|Riyal
|4,6542
|4,6775
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,88
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.526
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.180
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem