***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/02/2021Karar Sayısı02Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 25.02.2021KARAR SAYISI : 02SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 2.BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIA) JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 31.12.2020 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile açıklayıcı notlar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,B) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,C) Kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgi formunun incelendiğini eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,D) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükte bulunan raporlama standartlarına gore hazırlanmış olan finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Jantsa JantSanayi ve Ticaret A.ŞErcan Çerçioğlu Erkan ÇerçioğluYön.Kur.Başkan Vek. Yön.Kur.Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912983BIST