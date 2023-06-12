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***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

12.06.2023 11:42
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

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Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
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Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
x Yıllık Faaliyet Raporu
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Entegre Yönetim Sistemi Politikamız kapsamında Çevre ve Enerji politikalarımız mevcuttur. Jantsa internet sitemizde politikamız yayımlanmıştır. Yıllık Faaliyet Raporu
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
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A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
x Sürdürülebilirlik Proje ofisi kurulmuş olup,3 Ocak 2023 tarihli organizasyon şemasında yayımlanmıştır. Yıllık Faaliyet Raporu
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
x Yıllık Faaliyet Raporu
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
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Tam 9.869 10.125 44,11  
Yarım 4.852 4.923 54,00  
Çeyrek 2.419 2.461 30,00  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,05  
Gümüş Gr. 18,42 18,44 0,17  
B. Petrol 73,42 73,42 -1,37  
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