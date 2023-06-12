***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)Evet Kısmen Hayır İlgisizSürdürülebilirlik Uyum RaporuA. GENEL İLKELERA1. Strateji, Politika ve HedeflerA1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.x Yıllık Faaliyet RaporuA1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.x Entegre Yönetim Sistemi Politikamız kapsamında Çevre ve Enerji politikalarımız mevcuttur. Jantsa internet sitemizde politikamız yayımlanmıştır. Yıllık Faaliyet RaporuA1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.A2. Uygulama/İzlemeA2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.x Sürdürülebilirlik Proje ofisi kurulmuş olup,3 Ocak 2023 tarihli organizasyon şemasında yayımlanmıştır. Yıllık Faaliyet RaporuA2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.x Yıllık Faaliyet RaporuA2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.