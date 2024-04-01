***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2024 13:47
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Şefik Çerçioğlu'nun, Başkan Vekilliği'ne ve murahhas üyeliğe Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesine, 2- Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Elif Çağla Aydemir'in ve üyeliğe Sinan Yılmaz'ın getirilmesine, 3- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sinan Yılmaz ve üyeliklere Elif Çağla Aydemir ile yatırımcı ilişkilerinden Ayşe Binat'ın getirilmesine, 4- Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sinan Yılmaz'ın, üyeliğe Bağımsız üye Elif Çağla Aydemir ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Şefik Alp Çerçioğlu'nun getirilmesine,
Komite başkan ve üyelerine herhangi ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265029
BIST