***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2020 09:50
***JANTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.09.2020
İlgili Şirketler JANTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ercan Çerçioğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875372
BIST
11:091.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:097,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:098,9094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9094
En Düşük
8,8040
11:09470,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,23
|Açılış
|: 470,79
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:08
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|TDGYO
|6,67
|6.242.634
|% -9,74
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,14
|270.724.840
|% -0,95
|
|AVOD
|4,37
|256.921.457
|% 8,17
|
|RTALB
|52,85
|166.441.771
|% 3,22
|
|PETKM
|4,33
|157.814.981
|% -0,46
|
|SISE
|6,39
|148.203.611
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|96.173.037
|% -0,92
|
|KRDMD
|3,14
|270.724.840
|% -0,95
|
|AVOD
|4,37
|256.921.457
|% 8,17
|
|DOHOL
|2,25
|102.715.299
|% 1,81
|
|TSKB
|1,08
|49.414.173
|% -0,92
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5370
|7,5396
|% 0,47
|
|Euro
|8,8987
|8,9062
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7235
|9,7722
|% 0,18
|
|Frank
|8,2340
|8,2836
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0037
|2,0138
|% 0,41
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-17,27
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,27
|