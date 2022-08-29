***JCRAV* *ADEL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.08.2022 15:23
***JCRAV******ADEL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ADEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058849
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.008,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,39
|Açılış
|: 1.008,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.006,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AGHOL
|71,30
|73.185.650
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AGHOL
|71,30
|73.185.650
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1865
|18,1932
|% 0,00
|
|Euro
|18,2212
|18,2315
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,1134
|21,2193
|% -0,51
|
|Frank
|18,5851
|18,6970
|% -0,62
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-12,60
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-8,36
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.759
|6.827
|-43,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|-0,21
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,74
|