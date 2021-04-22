***JCRAV* *AKFGY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.04.2021 15:30
***JCRAV******AKFGY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930533
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4002
En Düşük
8,3007
18:059,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1650
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
9,9700
En Düşük
9,9150
18:05477,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 477,67
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,05
|1.434.210
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,05
|1.434.210
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3582
|8,3681
|% 0,75
|
|Euro
|9,9550
|9,9650
|% 1,68
|
|Sterlin
|11,5461
|11,6041
|% 0,74
|
|Frank
|9,0917
|9,1465
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2247
|2,2359
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,26
|
|Altın Gr.
|477
|477
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|0,66
|