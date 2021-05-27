***JCRAV* *AKSEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2021 14:30
***JCRAV******AKSEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKSEN]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938380
BIST
16:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
16:308,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0793
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,6136
En Düşük
8,4921
16:3010,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0492
|Açılış
|: 10,3600
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,4730
En Düşük
10,3424
16:30524,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,74
|Açılış
|: 524,00
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|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
524,94
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler16:30
|IZTAR
|22,46
|25.744.700
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.966.204
|% 9,72
|
|AVHOL
|7,09
|4.915.284
|% 9,08
|
|SRVGY
|89,40
|23.975.411
|% 8,23
|
|GEDZA
|41,22
|52.232.235
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.317.924
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.721.393
|% -9,93
|
|SANFM
|16,01
|3.571.473
|% -8,57
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,97
|1.233.429.195
|% 0,13
|
|THYAO
|12,93
|893.321.244
|% -0,92
|
|EREGL
|19,20
|696.846.754
|% 1,80
|
|BIMAS
|63,65
|518.375.937
|% 5,29
|
|YKBNK
|2,15
|513.551.893
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|513.551.893
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|318.982.166
|% -0,53
|
|GARAN
|7,97
|1.233.429.195
|% 0,13
|
|TSKB
|1,33
|104.729.097
|% 0,76
|
|THYAO
|12,93
|893.321.244
|% -0,92
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5744
|8,5775
|% 0,93
|
|Euro
|10,4234
|10,4378
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,1260
|12,1868
|% 0,77
|
|Frank
|9,4916
|9,5487
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2858
|2,2973
|% 1,18
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,54
|
|Altın Gr.
|523
|524
|5,31
|
|Cumhuriyet
|3.448
|3.500
|46,00
|
|Tam
|3.432
|3.518
|44,88
|
|Yarım
|1.659
|1.702
|21,71
|
|Çeyrek
|832
|851
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|0,31
|