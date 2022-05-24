***JCRAV* *ASELS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2022 14:00
***JCRAV******ASELS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032047
BIST
16:432.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,00
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.404
En Düşük
2.384
16:4316,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2869
|Açılış
|: 16,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3695
En Düşük
16,0430
16:4317,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1739
|Açılış
|: 17,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4705
En Düşük
17,2406
16:43973,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,20
|Açılış
|: 973,44
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler16:41
|DAGHL
|27,06
|5.177.155
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|539.845.632
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|52.840.672
|% 9,95
|
|RHEAG
|2,00
|1.919.315
|% 9,89
|
|SEKFK
|5,79
|30.492.724
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|24.351.385
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|32.831.619
|% -9,82
|
|SELVA
|8,48
|33.087.949
|% -9,79
|
|NUGYO
|5,72
|85.372.444
|% -6,69
|
|DOGUB
|4,52
|24.530.861
|% -4,84
|
|SISE
|20,60
|2.348.891.162
|% 3,94
|
|THYAO
|41,96
|2.102.898.739
|% -0,47
|
|GARAN
|14,73
|1.859.134.985
|% -0,53
|
|ASELS
|23,62
|1.332.142.926
|% 2,43
|
|YKBNK
|4,47
|953.256.550
|% 2,05
|
|YKBNK
|4,47
|953.256.550
|% 2,05
|
|HALKB
|5,57
|908.637.849
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,60
|369.254.649
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,14
|554.358.261
|% 4,28
|
|GARAN
|14,73
|1.859.134.985
|% -0,53
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3602
|16,3664
|% 1,81
|
|Euro
|17,4475
|17,4655
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,3987
|20,5010
|% 1,39
|
|Frank
|16,9174
|17,0193
|% 1,35
|
|Riyal
|4,3414
|4,3632
|% 1,46
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-15,23
|
|Altın Gr.
|974
|974
|7,61
|
|Cumhuriyet
|6.476
|6.573
|66,00
|
|Tam
|6.450
|6.612
|72,65
|
|Yarım
|3.117
|3.199
|35,14
|
|Çeyrek
|1.564
|1.599
|17,57
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,58
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:56XU100
Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 24, 825.00 milyon TL de
-
16:56IHAAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 860, 985 adet işlem
-
16:55GWIND
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 139, 970 adet işlem
-
16:53OYAKC
Yüzde 4.43 oranında artışla 11.54 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 516, 909 adet işlem
-
16:52KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 022, 260 adet işlem