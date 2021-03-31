***JCRAV* *EREGL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.03.2021 11:00
***JCRAV******EREGL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [EREGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
" Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş." JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922071
BIST
14:501.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 29,03
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.421
En Düşük
1.399
14:508,1601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0798
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:509,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0477
|Açılış
|: 9,5600
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5676
14:50449,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,48
|Açılış
|: 449,90
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:50
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.571.358
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.625.652
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.015.254
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.947.592
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|2.958.498
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|FROTO
|204,90
|707.929.074
|% 6,00
|
|SASA
|46,60
|706.584.409
|% 3,28
|
|KOZAL
|120,10
|619.870.269
|% 0,92
|
|BJKAS
|9,04
|617.672.855
|% 8,52
|
|GARAN
|6,96
|2.610.670.667
|% 4,04
|
|SKBNK
|1,22
|170.988.952
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|225.329.490
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|140.297.923
|% 2,96
|
|PETKM
|5,99
|468.653.216
|% 4,17
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1561
|8,1601
|% -0,97
|
|Euro
|9,6030
|9,6209
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,2132
|11,2694
|% -0,97
|
|Frank
|8,5897
|8,6415
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1691
|2,1799
|% -0,97
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|6,85
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-1,74
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-0,85
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|0,20
|