***JCRAV* *ESCAR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.11.2021 12:00
***JCRAV******ESCAR*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978270
BIST
13:551.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
13:5510,7510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1183
|Açılış
|: 10,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,4466
13:5512,2115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1679
|Açılış
|: 11,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
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12,4330
En Düşük
11,7446
13:55631,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -6,54
|Açılış
|: 631,18
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler13:55
|TETMT
|190,50
|7.483.605
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|162.605.489
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.447.997
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|DOCO
|1.014,50
|33.692.077
|% 8,10
|
|BASGZ
|15,88
|423.343.900
|% -7,84
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|ELITE
|17,23
|46.441.956
|% -6,76
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|YKBNK
|3,49
|1.130.630.661
|% 3,56
|
|GARAN
|11,95
|1.089.669.168
|% 0,42
|
|PETKM
|7,73
|1.030.804.478
|% 0,26
|
|TSPOR
|7,92
|557.124.375
|% 2,72
|
|SISE
|10,48
|517.895.778
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,49
|1.130.630.661
|% 3,56
|
|ADESE
|1,07
|144.554.183
|% 0,00
|
|PETKM
|7,73
|1.030.804.478
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,17
|246.318.474
|% -0,46
|
|GARAN
|11,95
|1.089.669.168
|% 0,42
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7420
|10,7510
|% 1,11
|
|Euro
|12,1950
|12,2115
|% 1,39
|
|Sterlin
|14,1949
|14,2661
|% -0,68
|
|Frank
|11,3391
|11,4074
|% -0,57
|
|Riyal
|2,8043
|2,8184
|% -0,69
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-5,24
|
|Altın Gr.
|627
|627
|-10,75
|
|Cumhuriyet
|4.229
|4.293
|20,00
|
|Tam
|4.131
|4.237
|-59,01
|
|Yarım
|1.997
|2.050
|-28,54
|
|Çeyrek
|1.002
|1.025
|-14,27
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,43
|8,44
|-0,13
|
|B. Petrol
|80,18
|80,18
|-0,10
|