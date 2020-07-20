***JCRAV* *FNY* *QNBFI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******FNY******QNBFI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [FNY, QNBFI]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Periyodik gözden geçirme sürecinde, "QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş."'yi ve Planlanan Borçlanma Araçları İhraçları'nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA (Trk)' olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer notlar ve detayları ekteki PDF dosyasında gösterilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860514BIST