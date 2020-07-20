***JCRAV* *FNY* *QNBFI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.07.2020 15:59
***JCRAV******FNY******QNBFI*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [FNY, QNBFI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde, "QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş."'yi ve Planlanan Borçlanma Araçları İhraçları'nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA (Trk)' olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer notlar ve detayları ekteki PDF dosyasında gösterilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860514
BIST
17:14119.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 808,05
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:146,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:147,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:14400,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,41
|Açılış
|: 400,53
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.630.210
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.897.428
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.522.579
|% -9,87
|
|DITAS
|30,20
|4.506.454
|% -7,59
|
|ASUZU
|16,42
|151.969.296
|% -7,49
|
|AYEN
|5,62
|16.272.403
|% -6,33
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.081.293.146
|% 1,31
|
|SISE
|6,43
|985.720.185
|% 3,71
|
|GUSGR
|5,46
|878.302.094
|% 9,86
|
|ASELS
|33,04
|709.343.752
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,81
|692.890.965
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.081.293.146
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|692.890.965
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|878.302.094
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.733.695
|% 9,61
|
|SISE
|6,43
|985.720.185
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6347
|8,6780
|% 0,51
|
|Frank
|7,2689
|7,3127
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,89
|
|Altın Gr.
|400
|401
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.623
|23,90
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,50
|
|Yarım
|1.300
|1.317
|12,00
|
|Çeyrek
|652
|659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,77
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,35
|4,36
|0,09
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,59
|