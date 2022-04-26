***JCRAV* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.04.2022 18:18
***JCRAV******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [JCRAV]
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme notu gözden geçirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+ (Trk)/Stabil", Kısa Vadeli Ulusal Notu ise "J1+ (Trk)/Stabil" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Notları ise Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı olan "BB/Stabil" ile eşleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024019
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0358
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0634
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7554
18:05904,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,54
|Açılış
|: 904,47
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7905
|14,8035
|% 0,24
|
|Euro
|15,7497
|15,7703
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,5877
|18,6809
|% -1,00
|
|Frank
|15,3316
|15,4240
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9322
|3,9520
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|3,30
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de