***JCRAV* *HLGYO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
26.02.2021 15:30
***JCRAV******HLGYO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/12/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/12/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
26/02/2021
Açıklama
JCR Eurasia Rating, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Halk GYO) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (9,22), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
91,18 95,5 93,93 89,73 92,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913298
BIST
16:011.468
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -20,69
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
16:017,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0912
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
16:019,0297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0733
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
16:01420,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,31
|Açılış
|: 420,84
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EGGUB
|224,70
|143.185.281
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.389.500
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,48
|1.664.582.520
|% 0,67
|
|KOZAL
|128,10
|1.377.857.745
|% -0,08
|
|GARAN
|8,92
|1.204.841.148
|% -1,76
|
|PETKM
|5,18
|840.229.738
|% -1,89
|
|SASA
|39,54
|795.206.551
|% -5,18
|
|EKGYO
|2,23
|745.652.521
|% -3,46
|
|TSKB
|1,66
|393.672.676
|% -3,49
|
|KARSN
|3,92
|711.970.856
|% -7,33
|
|PETKM
|5,18
|840.229.738
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,31
|199.297.241
|% -3,68
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4397
|7,4439
|% 1,24
|
|Euro
|9,0188
|9,0297
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,3399
|10,3917
|% 0,69
|
|Frank
|8,1784
|8,2277
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 1,20
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,63
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|33,00
|
|Tam
|2.779
|2.852
|36,94
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,87
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-1,08
|