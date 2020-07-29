***JCRAV* *IHEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.07.2020 11:29
***JCRAV******IHEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [IHEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2010
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
-
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2020
Açıklama
JCR-ER, İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu (8,51) den (8,54)' e revize etti, görünümü ise (Stabil) olarak belirledi. Şirket'in dört ana bölümden aldığı uyum notlarının tarihsel gelişimi ekteki PDF dosyasında yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
82,45 88,3 84,16 85,86 85,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863219
BIST
12:441.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.156
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|Önceki Kapanış
|: 1.153
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1.160
En Düşük
1.130
12:446,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9681
En Düşük
6,9132
12:448,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,2350
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|Önceki Kapanış
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8,2060
En Düşük
8,1145
12:44437,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,07
|Açılış
|: 438,00
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|Önceki Kapanış
|: 436,87
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438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.453.565
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.797.249
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.690.163
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.149.174
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.083.639
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,52
|1.159.537.809
|% 0,11
|
|GUSGR
|6,08
|790.073.842
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,21
|777.625.900
|% -0,45
|
|GARAN
|7,34
|511.257.753
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|460.803.885
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|777.625.900
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|460.803.885
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|173.783.106
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,88
|123.546.588
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,08
|790.073.842
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0036
|9,0488
|% 0,75
|
|Frank
|7,5727
|7,6183
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8511
|1,8604
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,85
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.897
|1,20
|
|Tam
|2.955
|2.979
|1,20
|
|Yarım
|1.434
|1.454
|0,60
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,38
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|