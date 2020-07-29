***JCRAV* *IHEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***JCRAV******IHEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [IHEVA]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi08/12/2010Sözleşme Geçerlilik Bitiş TarihiNot Geçerlilik Başlangıç Tarihi29/07/2020AçıklamaJCR-ER, İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.'ninSPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu (8,51) den (8,54)' e revize etti, görünümü ise (Stabil) olarak belirledi. Şirket'in dört ana bölümden aldığı uyum notlarının tarihsel gelişimi ekteki PDF dosyasında yer almaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not82,45 88,3 84,16 85,86 85,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863219BIST