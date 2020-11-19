***JCRAV* *SKYMD*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.11.2020 15:30
***JCRAV******SKYMD*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SKYMD]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi (Şeker Yatırım ya da Firma) ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı "A-(Trk)" ve "A-1(Trk)", görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB' olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889215
BIST
16:371.323
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 28,09
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:377,5705
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,1455
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:378,9663
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,1839
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:37451,54
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -12,59
|Açılış
|: 451,54
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.193.206
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.432.244
|% -9,70
|
|GARAN
|9,51
|9.459.264.222
|% 7,46
|
|KRDMD
|4,89
|4.684.287.168
|% 6,54
|
|YKBNK
|3,13
|4.152.001.903
|% 6,83
|
|AKBNK
|6,60
|2.338.841.534
|% 5,26
|
|VAKBN
|4,94
|1.781.264.342
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,13
|4.152.001.903
|% 6,83
|
|GARAN
|9,51
|9.459.264.222
|% 7,46
|
|KRDMD
|4,89
|4.684.287.168
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,95
|883.107.847
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,94
|1.781.264.342
|% 3,78
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5767
|7,5799
|% -1,76
|
|Euro
|8,9701
|8,9791
|% -1,87
|
|Sterlin
|9,9734
|10,0234
|% -2,32
|
|Frank
|8,2548
|8,3045
|% -2,12
|
|Riyal
|2,0103
|2,0204
|% -2,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-12,14
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|-94,19
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-45,56
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50YKBNK
Yüzde 6.83 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 813, 243 adet işlem
-
16:49MRSHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 327.60 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 715 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 1, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 41, 590.00 milyon TL de
-
16:46LINK
Yüzde 5.87 oranında artışla 50.10 lira fiyatla işlem gören hissede 802, 233 adet işlem
-
16:45KRDMD
Yüzde 6.54 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 982, 425, 347 adet işlem