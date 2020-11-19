***JCRAV* *SKYMD*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******SKYMD*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [SKYMD]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Periyodik gözden geçirme sürecinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi (Şeker Yatırım ya da Firma) ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı "A-(Trk)" ve "A-1(Trk)", görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB' olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889215BIST