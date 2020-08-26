***JCRAV* *TGB* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.08.2020 12:00
***JCRAV******TGB******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GARAN, TGB]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu yatırım yapılabilir seviyedeki en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)' olarak , görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB' olarak yine yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871226
BIST
14:501.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:507,3625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0277
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:508,6887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0579
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:50453,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,19
|Açılış
|: 453,16
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:49
|IZMDC
|21,56
|16.297.215
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.497
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.448.111
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|456.339
|% 9,95
|
|DGGYO
|12,19
|31.798.649
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.845.510
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,33
|189.031.040
|% -5,24
|
|SISE
|6,14
|1.041.140.711
|% 2,68
|
|GARAN
|6,87
|651.661.698
|% 1,48
|
|SASA
|15,37
|631.725.651
|% -4,53
|
|THYAO
|11,10
|431.903.710
|% -0,89
|
|GUSGR
|6,36
|409.482.199
|% 2,09
|
|SISE
|6,14
|1.041.140.711
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,88
|280.208.465
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|297.121.401
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|343.964.601
|% -0,34
|
|PETKM
|4,10
|396.327.702
|% -0,24
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3622
|7,3654
|% -0,34
|
|Euro
|8,6841
|8,6928
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6500
|9,6984
|% -0,47
|
|Frank
|8,0615
|8,1101
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9566
|1,9665
|% -0,46
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-13,76
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.001
|3.076
|-27,81
|
|Yarım
|1.451
|1.488
|-13,46
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,72
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,23
|46,23
|-0,06
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
-
14:59ITTFH
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 155, 524 adet işlem
-
14:58CRDFA
Yüzde 9.71 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 910 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 9 artarak (% 0.56 ) 1, 243
-
14:57XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 10, 029.00 milyon TL de
-
14:57IZMDC
Yüzde 10.00 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 014 adet işlem