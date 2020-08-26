***JCRAV* *TGB* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******TGB******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [GARAN, TGB]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu yatırım yapılabilir seviyedeki en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)' olarak , görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB' olarak yine yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871226BIST