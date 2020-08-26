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***JCRAV* *TGB* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

26.08.2020 12:00
GÜNCEL HABERLER



***JCRAV******TGB******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [GARAN, TGB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating,
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu yatırım yapılabilir seviyedeki en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)' olarak , görünümünü ise ‘Stabil' olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB' olarak yine yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871226


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IZMDC 21,56 16.297.215 % 10,00  
INTEM 15,73 3.422.497 % 10,00  
KENT 408,10 5.357.537 % 10,00  
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Çeyrek 728 744 -6,72  
Gümüş.Ons 26,35 26,39 -0,17  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,06  
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