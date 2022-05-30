***JCRAV* *TRCAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.05.2022 15:26
***JCRAV******TRCAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turcas Petrol A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033334
BIST
17:102.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,73
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:1016,4089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0287
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:1017,5667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0990
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:10972,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,03
|Açılış
|: 972,41
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
971,63
BIST En Aktif Hisseler17:10
|MRGYO
|1,54
|22.527.589
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.337.977
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.159.400
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.006.145
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.608.794
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|30.529.700
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|276.878.034
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|26.783.014
|% -8,06
|
|THYAO
|49,06
|5.997.848.067
|% -0,93
|
|TUPRS
|273,20
|2.524.291.596
|% 5,48
|
|SISE
|20,80
|1.935.194.734
|% 0,72
|
|GARAN
|14,61
|1.714.392.875
|% 1,67
|
|SASA
|35,74
|1.680.937.778
|% 4,56
|
|EKGYO
|2,80
|1.254.593.021
|% 4,09
|
|DOHOL
|4,00
|1.086.831.510
|% 1,27
|
|TSKB
|2,24
|554.656.860
|% 6,16
|
|YKBNK
|4,63
|1.131.585.382
|% 1,76
|
|KARSN
|7,11
|1.569.359.160
|% -2,20
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3983
|16,4089
|% 0,18
|
|Euro
|17,5470
|17,5667
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,5690
|20,6722
|% -0,46
|
|Frank
|17,0134
|17,1159
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3560
|4,3778
|% 0,06
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,14
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|-3,00
|
|Tam
|6.451
|6.614
|-13,79
|
|Yarım
|3.118
|3.199
|-6,67
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,99
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ARCLK, SISE
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SASA, EKGYO
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 25 artarak (% 0.58 ) 2, 286
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, MRGYO, ALBRK, OZRDN, SILVR, ESCOM
-
17:25
RYGYO, MRGYO, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında