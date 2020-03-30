***JCRAV* *TVB* *VAKBN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******TVB******VAKBN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [VAKBN, TVB]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.‘nı, en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "AAA (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1+ (Trk)", Ulusal Notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ülke tavanı olan ‘BBB-' olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833277BIST