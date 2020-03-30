***JCRAV* *TVB* *VAKBN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2020 15:59
***JCRAV******TVB******VAKBN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [VAKBN, TVB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.‘nı, en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "AAA (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1+ (Trk)", Ulusal Notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ülke tavanı olan ‘BBB-' olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833277
BIST
17:4288.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 127,34
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:426,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1257
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:427,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:42342,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,63
|Açılış
|: 342,69
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.433.265
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.150.384
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.432.644
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.221.591
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.646.646
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.036.184
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.599
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.126.551
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.173.599
|% -9,93
|
|THYAO
|8,72
|721.804.055
|% -1,58
|
|ASELS
|23,28
|612.928.170
|% 0,69
|
|GARAN
|8,04
|543.857.435
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|387.816.606
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|172.234.900
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,07
|308.718.850
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,47
|60.572.764
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,84
|256.701.849
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.242.474
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1182
|8,1589
|% 1,46
|
|Frank
|6,8332
|6,8743
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7438
|1,7525
|% 1,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:55SAYAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 911 adet işlem
-
17:53PINSU
Yüzde 9.93 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 674, 073 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SODA, GARAN, EREGL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 11 artarak (% 0.13 ) 83, 596
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, EGCYH, IZFAS, EKIZ