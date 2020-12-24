***JCRAV* *USAK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******USAK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [USAK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Uşak Seramik Sanayi A.Ş.' nin konsolide yapısını ve ‘'Mevcut Tahvil İhracını'' ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB- (Trk)' den ‘BBB (Trk)' ye yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Öte yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümleri 'B- / Negatif' olarak belirlenmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894701BIST