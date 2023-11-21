KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
21.11.2023 00:12
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219026
BIST
'
18:057.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 93,01
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
18:0528,8126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0733
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,8126
En Düşük
28,6767
18:0531,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0771
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,6462
En Düşük
31,3909
18:051.831,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.831,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.832,23
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|27,94
|13.051.691
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|49.792.846
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.798.833
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.413.882
|% 10,00
|
|BRSAN
|804,00
|1.963.061.012
|% 9,99
|
|ISBTR
|627.965,00
|6.290.750
|% -10,00
|
|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
|
|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
|
|AYES
|45,96
|7.286.202
|% -9,97
|
|KSTUR
|2.101,00
|5.509.763
|% -9,75
|
|THYAO
|254,75
|9.478.275.377
|% 0,20
|
|ASELS
|44,60
|3.864.251.470
|% 5,64
|
|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
|
|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
|
|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
|
|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7543
|28,8126
|% 0,26
|
|Euro
|31,5338
|31,5442
|% 0,25
|
|Sterlin
|35,8751
|36,0550
|% 0,14
|
|Frank
|32,3942
|32,5894
|% 0,18
|
|Riyal
|7,6478
|7,6861
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,52
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|920,14
|926,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,35
|1.088,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,03
|82,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,69
|1.981,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
-
17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
-
17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
-
17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
-
17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem