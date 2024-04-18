KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.04.2024 00:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274234
BIST
'
18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,5024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0549
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5314
En Düşük
32,3698
18:0534,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1360
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
34,8570
En Düşük
34,6335
18:052.471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,41
|Açılış
|: 2.471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.473,05
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.381.870
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.378
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|85.007.640
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|313.064.006
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4641
|32,5024
|% 0,17
|
|Euro
|34,6714
|34,8570
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,4661
|40,6690
|% 0,02
|
|Frank
|35,6802
|35,8590
|% 0,03
|
|Riyal
|8,6614
|8,7048
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,22
|28,26
|% 0,66
|
|Platin
|941,48
|943,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,18
|1.030,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,44
|87,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.365,79
|2.366,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 07 artarak (% 0.05 ) 10, 313
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DITAS, CELHA
-
17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem