***KAPLM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.07.2020 18:33
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KAPLM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KAPLM.E paylarında 16/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/07/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859870
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8318
En Düşük
7,7736
18:05399,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,75
|Açılış
|: 399,21
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5796
|8,6226
|% -0,06
|
|Frank
|7,2823
|7,3262
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,57
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.618
|10,60
|
|Tam
|2.674
|2.686
|11,00
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AYEN
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 444 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 88.40 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 436 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -807, 69 kaybederek (% -0.60 ) 133, 928
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
-
17:56XU100
Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 21, 500.00 milyon TL de