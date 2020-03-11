***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:34
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827041
BIST
15:3099.771
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.291,93
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:306,1870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1870
En Düşük
6,1306
15:307,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0757
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0233
En Düşük
6,9390
15:30330,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,32
|Açılış
|: 330,90
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.337.871
|% 19,79
|
|ECILC
|3,96
|207.957.001
|% 18,92
|
|DEVA
|9,81
|139.543.835
|% 18,34
|
|SELEC
|7,14
|92.202.795
|% 16,10
|
|ECZYT
|10,46
|90.785.457
|% 13,82
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,97
|264.654.539
|% -16,77
|
|MRGYO
|0,83
|10.766.053
|% -15,31
|
|OYAYO
|4,78
|671.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|10.972.884
|% -14,94
|
|ASELS
|25,32
|807.862.089
|% -2,24
|
|THYAO
|9,56
|589.749.297
|% -4,11
|
|GARAN
|9,43
|364.849.520
|% 0,86
|
|TSPOR
|3,97
|264.654.539
|% -16,77
|
|GSRAY
|2,24
|221.616.787
|% -12,84
|
|IHLGM
|1,09
|146.074.812
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|118.871.832
|% -12,00
|
|ODAS
|1,55
|184.271.678
|% -9,88
|
|ADESE
|1,28
|131.741.148
|% 2,40
|
|GSRAY
|2,24
|221.616.787
|% -12,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9624
|8,0023
|% 0,44
|
|Frank
|6,5810
|6,6207
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6397
|1,6479
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|17,97
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.238
|28,54
|
|Yarım
|1.055
|1.083
|13,81
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-0,94
|