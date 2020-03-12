***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:23
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827370
BIST
12:3996.301
En Yüksek
|Değişim
|: -4,62%
|| -4.664,89
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:396,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,2340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:397,0105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,0120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:39328,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,81
|Açılış
|: 328,47
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.639.690
|% 20,00
|
|ECILC
|4,76
|260.415.191
|% 19,30
|
|SELEC
|8,70
|105.229.662
|% 17,89
|
|ECZYT
|12,79
|93.712.141
|% 16,06
|
|DEVA
|11,52
|153.030.618
|% 15,90
|
|HUBVC
|16,00
|29.729.525
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|14.966.313
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|25.370.503
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|4.797.398
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,09
|13.076.753
|% -19,25
|
|ASELS
|24,76
|341.192.496
|% -5,35
|
|THYAO
|8,91
|303.770.766
|% -7,28
|
|ECILC
|4,76
|260.415.191
|% 19,30
|
|MGROS
|23,38
|155.521.259
|% 1,74
|
|GARAN
|8,98
|153.673.899
|% -6,26
|
|IHLGM
|0,97
|103.427.147
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|105.480.889
|% -14,29
|
|ECILC
|4,76
|260.415.191
|% 19,30
|
|CEMAS
|0,79
|43.196.567
|% -14,13
|
|ADESE
|1,26
|68.777.860
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9308
|7,9706
|% -0,11
|
|Frank
|6,6336
|6,6735
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6565
|1,6648
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|-11,42
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|-5,52
|
|Çeyrek
|526
|538
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|