***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:00
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827812
BIST
10:1092.165
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -1.474,36
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:106,3041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0132
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
10:107,0483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
10:10322,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,16
|Açılış
|: 322,52
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|DEVA
|11,25
|3.524.730
|% 5,83
|
|SALIX
|3,80
|380
|% 5,56
|
|AKGRT
|5,20
|721.909
|% -13,04
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|23,82
|69.210.323
|% -2,22
|
|THYAO
|8,20
|52.320.842
|% -3,30
|
|GARAN
|8,72
|37.428.260
|% -0,23
|
|ECILC
|4,50
|27.642.609
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,09
|20.205.521
|% -1,88
|
|IHLAS
|0,49
|4.753.938
|% -5,77
|
|YKBNK
|2,09
|20.205.521
|% -1,88
|
|TSKB
|0,92
|8.331.734
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,13
|10.250.406
|% -1,74
|
|KARSN
|1,24
|10.524.840
|% -2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9153
|7,9550
|% 0,06
|
|Frank
|6,6704
|6,7105
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6770
|1,6854
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|13,93
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,63
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,11
|34,11
|0,89
|