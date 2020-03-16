***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:43
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829188
BIST
11:3090.673
En Yüksek
|Değişim
|: -5,16%
|| -4.932,03
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
11:306,3693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3714
En Düşük
6,2780
11:307,1393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1063
|Açılış
|: 7,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1524
En Düşük
6,9931
11:30314,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,02
|Açılış
|: 314,41
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|4.588.998
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|29.210.884
|% 6,23
|
|YAPRK
|6,42
|80.589
|% 5,77
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|1.122.933
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|ASELS
|23,96
|218.703.162
|% -5,89
|
|THYAO
|8,69
|181.370.664
|% -4,92
|
|GARAN
|8,49
|146.868.626
|% -5,77
|
|ECILC
|4,13
|87.672.869
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,12
|58.629.266
|% -4,07
|
|ODAS
|1,30
|50.232.236
|% -5,80
|
|IHLGM
|0,89
|34.595.400
|% -6,32
|
|YKBNK
|2,12
|58.629.266
|% -4,07
|
|KRDMD
|1,97
|53.123.323
|% -4,37
|
|GSRAY
|1,84
|48.775.787
|% -9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8414
|7,8808
|% 1,21
|
|Frank
|6,7173
|6,7577
|% 1,37
|
|Riyal
|1,6909
|1,6994
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.540
|1.540
|10,13
|
|Altın Gr.
|313
|314
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|31,84
|31,84
|-2,01
|
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