***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:44
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834506
BIST
13:3289.645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 134,33
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:326,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1032
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
13:327,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2711
En Düşük
7,1664
13:32347,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,26
|Açılış
|: 347,67
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.544.995
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|3.101.026
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.338.376
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|217.262.050
|% -7,27
|
|TUPRS
|86,15
|359.688.363
|% 4,23
|
|PETKM
|3,39
|357.268.252
|% -2,02
|
|ASELS
|23,38
|293.965.481
|% 1,04
|
|GARAN
|7,52
|287.139.091
|% -1,05
|
|GSRAY
|2,04
|217.262.050
|% -7,27
|
|GSRAY
|2,04
|217.262.050
|% -7,27
|
|PETKM
|3,39
|357.268.252
|% -2,02
|
|TSPOR
|2,92
|184.732.736
|% -5,50
|
|IHLGM
|0,99
|61.604.568
|% -1,00
|
|YKBNK
|1,83
|105.354.088
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2041
|8,2453
|% 0,35
|
|Frank
|6,8439
|6,8852
|% 1,16
|
|Riyal
|1,7774
|1,7863
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-2,91
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,05
|
|B. Petrol
|32,80
|32,80
|2,86
|