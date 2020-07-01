***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2020 10:07
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853668
BIST
12:50115.604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -920,82
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
12:506,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
12:507,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6832
12:50394,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,86
|Açılış
|: 394,32
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.924.735
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.196.688
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.866.751
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.382.051
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|18.036.568
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|TKURU
|15,54
|16.848
|% -5,07
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|AKGUV
|3,05
|17.833.272
|% -4,69
|
|KRDMD
|3,22
|1.200.289.207
|% -0,92
|
|ASELS
|32,82
|900.801.137
|% 1,05
|
|GARAN
|8,34
|651.169.289
|% -1,42
|
|ODAS
|2,59
|635.149.624
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,01
|585.423.544
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,22
|1.200.289.207
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,01
|585.423.544
|% -1,95
|
|ODAS
|2,59
|635.149.624
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,51
|300.885.093
|% 4,14
|
|KARSN
|3,03
|399.419.219
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4734
|8,5159
|% -0,01
|
|Frank
|7,2042
|7,2476
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|6,57
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,80
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,20
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,00
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,05
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|1,12
|